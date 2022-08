கார்த்திக்ராஜாவதான் நினைச்சேன் ஆனால்?..கங்கை அமரன் யூகத்தை உடைத்த யுவன் சங்கர் ராஜா..சுவாரஸ்ய தகவல்

இளையராஜா வழியில் இசைப்பயணத்தை தொடரும் யுவன் சங்கர் ராஜா மெலோடி, பிஜிஎம் இசைக்கு பெயர் போனவர்.

யுவன் சங்கர் ராஜா பிறந்த நாள் இன்று. தந்தை வழியில் முன்னணி இசையமைப்பாளராக இருக்கிறார்.

அவர் திரைத்துறைக்கு வந்து 25 ஆண்டுகள் ஆகிறது. அதை கொண்டாடும் வகையில் சென்னையில் இசை நிகழ்ச்சி நடத்த உள்ளார்.

ரசிகர்களுடன் உரையாட காத்திருக்கும் யுவன்: பிறந்தநாளில் அசத்தலாக வீடியோ வெளியிட்டு சர்ப்ரைஸ்

English summary

Continuing his musical journey in the Ilayaraja way, Yuvan Shankar Raja Melody is known for his BGM music. Today is Yuvan Shankar Raja's birthday. His father is a leading music composer.