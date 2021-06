மாஸ்டர் நடிகர் போல் மாப்பிள்ளை கேட்கும் டிவி சீரியல் நடிகை

சென்னை : விஜே.,வாக இருந்து நடிகையானவர் நடிகை பார்வதி. இவர் தற்போது நடிகை தேவயாணி நடிக்கும் புதுப்புது அர்த்தங்கள் சீரியலில் முக்கிய கேரக்டரில் நடித்து வருகிறார். இந்நிலையில் தேவயாணியுடனான தனது நடிப்பு அனுபவம் பற்றி பேட்டி ஒன்றில் கூறி உள்ளார்.

அத்துடன் தனக்கு எப்படிப்பட்டவர் கணவராக வர வேண்டும், யாரை போல் தனது மாப்பிள்ளை இருக்க வேண்டும் என்ற விருப்பத்தையும் ஓப்பனாக பேசி உள்ளார் பார்வதி.

English summary

VJ turned actress Parvathy opens up that she is currently single and would fall for someone like Arjun Das