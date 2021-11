பத்மஸ்ரீ விருதை திருப்பிக் கொடுக்க தயார்... சர்ச்சை பேச்சை நியாயப்படுத்தும் கங்கனா

மும்பை : சர்ச்சை கருத்துக்களை சொல்லி, தலைப்புச் செய்தியில் இடம் பிடிப்பது கங்கனா ரணாவத்திற்கு ஒன்றும் புதிதல்ல. அடிக்கடி ட்விட்டரில் சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களை வெளியிட்டு, பலரின் எதிர்ப்பையும் சந்திப்பதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார் கங்கனா.

இவரின் சர்ச்சை பேச்சுக்களால் இவரின் கணக்கை, ட்விட்டர் முடக்கியது. இதனால் இன்ஸ்டாகிராமில் கணக்கை துவக்கி, கருத்துக்களையும், ஃபோட்டோக்களையும் பதிவிட்டு வருகிறார் கங்கனா ரணாவத்.

English summary

Kangana Ranaut defends her controversial statement about indian independence. she said that if anyone proved her statement was wrong she will ready to return her padmashri award. after kangana's post goes viral, political parties filed complaint against kangana.