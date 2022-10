’நான் வந்தா வேற மாதிரி’..பிக்பாஸுக்குள் நுழைகிறாரா மன்சூர் அலிகான்?

பிக்பாஸ் வீட்டில் நான் வந்தா வேற மாதிரி இருக்கும், நான் தான் பிக்பாஸ் என மன்சூர் அலிகான் கூறியுள்ளார்.

பிக்பாஸ் சீசன் 6 போட்டியாளர்கள் லிஸ்ட்டில் மன்சூர் அலிகானின் பெயரும் இருந்தது. ஆனால் அவர் வரவில்லை.

தற்போதுள்ள சூழ்நிலையில் மேலும் சுவாரஸ்யம் சேர்க்க மன்சூர் அலி வருகிறாரா? என்கிற கேள்வியை நெட்டிசன்கள் எழுப்பியுள்ளனர்.

பொன்னியின் செல்வனாக மாறிய மன்சூர் அலிகான்..ஆல்பம் விரைவில் ரிலீஸ்!

English summary

Mansoor Alikhan has said that if I come in Bigg Boss house it will be different, I am Bigg Boss. Mansoor Ali Khan's name was also in Bigg Boss Season 6 contestants list. But he didn't come. Is Mansoor Ali coming to add more interest to the existing situation? Netizens have raised the question.