ஒழுங்காக இல்லன்னா ரெட் கார்டு மூலம் அனுப்பிடுவேன்..பிக்பாஸ் ஹவுஸ்மேட்ஸிடம் சாட்டையை சுழற்றிய கமல்

பிக் பாஸ் வீட்டில் உள்ளவர்கள் அலட்சியமாக இருப்ப இருப்பதை சுட்டிக்காட்டி கமல் கடுமையாக எச்சரித்துள்ளார்.

பிக் பாஸ் வீட்டில் உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கப்படுகிறது உங்களுக்கு கொடுக்கும் வேலையை சரியாக செய்ய வேண்டும் என்று கமல் கண்டித்தார்.

நீங்கள் உங்கள் வேலையை சரியாக செய்யாவிட்டால் நானே ரெட் கார்டு கொடுத்து வெளியேற்றுவேன் என்று கமல் எச்சரித்தார்.

English summary

Pointing out that the people in the Bigg Boss house are indifferent, Kamal has given a stern warning. Kamal scolded that in Bigg Boss house you are paid and you have to do the work you are given. Kamal warns that if you don't do your job properly, I will red card myself and throw you out.