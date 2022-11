பொங்கல் ரேஸில் இருந்து பின் வாங்குகிறாரா அஜித்.. திடீரென இப்படியொரு அறிக்கை வெளியிட என்ன காரணம்?

சென்னை: துணிவு மற்றும் வாரிசு என இரு படங்களும் வரும் பொங்கலுக்கு வெளியாக உள்ள நிலையில், அதுதொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வெடித்து வருகின்றன.

உதயநிதி ஸ்டாலின் அஜித்தின் துணிவு படத்தை வெளியிட உள்ள நிலையில், விஜய்யின் வாரிசு படத்துக்கு தியேட்டர்கள் கிடைக்காது என்றும் விவாதங்கள் வெடித்துள்ளன.

இந்நிலையில், நடிகர் அஜித்தின் அறிக்கையை அவரது மேனேஜர் சுரேஷ் சந்திரா தற்போது வெளியிட்டு ரசிகர்களை அமைதி காக்க செய்துள்ளார்.

English summary

Ajith's latest statement shared by Suresh Chandra, "Surround yourself with people who push you to do and be better. No drama or negativity. Live and Let Live by Ajith" he shared.