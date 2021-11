நான் மட்டும் என்ன இளிச்சவாயா...நடுராத்திரியில் பிக்பாசை லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வாங்கிய ஐக்கி பெர்ரி

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியின் 51 வது நாளில் லக்சுரி பட்ஜெட் டாஸ்க் நடத்தப்பட்டது. இதில் போர்டிங் ஸ்கூலாக மாறிய பிக்பாஸ் வீட்டில் ஆண் போட்டியாளர்களில் சிலர் ஆசிரியர்களாகவும், மற்ற போட்டியாளர்கள் அனைவரும் மாணவர்களாகவும் மாற வேண்டும் என டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டது.

முதல் நாளில் கண்டிப்பான வார்டனான சிபியின் பேச்சை கேட்காமல் அடம் பிடித்து சேட்டை செய்தார் பிரியங்கா. இது ரசிக்கும் படியாக ஜாலியாக இருந்தாலும், பிரியங்காவிற்கு தண்டனை கொடுத்து இரவு முழுவதும் வெளியிலேயே தூங்க வைத்தார் சிபி.

English summary

In this week luxary budget task, bigg boss asked to change ikky and akshara's hair colour. they changed their hair colour. in today's episode, ikky slams bigg boss in midnight. she asked bigg boss that why he was not asked niroop to trim and shave hair.