அப்போ விக்ரம் படத்தில் அவர் இல்லையா...லோகேஷ் பெருசா பிளான் பண்ணிருக்கார் போலவே

சென்னை : விக்ரம் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிளை ரசிகர்கள் கொண்டாடி முடிப்பதற்குள்ளாகவே படம் பற்றி புதிய அப்டேட் ஒன்று வெளியாகி அனைவரையும் திகைக்க வைத்துள்ளது. விக்ரம் படத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ் வேற லெவலில் பெருசா பிளான் பண்ணிருக்கார் போலவே என ஆச்சரியமாக கேட்டு வருகின்றனர்.

டைக்ரடர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல், விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள படம் விக்ரம். ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர் நேஷனல் தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். படத்தின் வேலைகள் முழுவதுமாக முடிந்து ஜுன் 3 ம் தேதி படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

சிவகார்த்திகேயனை பார்த்தால் பொறாமையாக உள்ளது.. நடிகர் தனுஷ்!

English summary

According to sources, in Vikram, Suriya is playing a important role which was first accepted by Amitabh Bachchan. Suriya is playing a extended camero along with Kamalhaasan. Arjun das, Harish Uthaman are part of Suriya shoot. These scenes are shoot in Ennore port.