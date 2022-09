நயன்தாரா திருமணத்தை விட எங்க திருமணத்தால் நிறைய பேர் சம்பாதித்தாங்க.. ரவீந்தர் ஓப்பன் டாக்!

சென்னை: குல தெய்வம் கோயிலுக்குச் சென்று விட்டு திரும்பிய நிலையில், ரவீந்தர் மற்றும் மகாலக்‌ஷ்மி செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டி டிரெண்டாகி வருகிறது.

லிப்ரா புரொடக்ச்ஷன் தயாரிப்பாளர் ரவீந்தருடன் 90ஸ் கிட்ஸின் ஃபேவரைட் விஜேவான மகாலக்‌ஷ்மி திருமணம் செய்து கொண்டது அனைவரையும் ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தியது.

பணத்துக்காகத்தான் தயாரிப்பாளரை இரண்டாம் தாரமாக மடக்கி மகாலக்‌ஷ்மி திருமணம் செய்து கொண்டார் என மோசமான ட்ரோல்களும் சோஷியல் மீடியாவில் பரவின.

கையைப் புடி.. இதயத்தை தாங்கிக் கொள்.. ஓவர் ரொமான்ஸில் மகாலக்‌ஷ்மி - ரவீந்தர்.. செம டிரெண்டாகுது!

English summary

Libra Producer Ravinder Chandrasekar and Mahalakshmi face media after returning to visit temple and Ravinder indirectly talks about Nayanthara's marriage and how their marriage gives earnings to Internet and Youtubers in a funny way.