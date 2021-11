50 நாட்களை கடந்த பிக்பாஸ் சீசன் 5...என்ன இருக்கு, என்ன இல்லை...ஒரு சுவாரஸ்ய அலசல்

சென்னை : ரசிகர்களின் அதிக எதிர்பார்ப்புக்களுடன், பிரம்மாண்டமாக அக்டோபர் 3 ம் தேதி துவங்கப்பட்டது பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி. முந்தைய நான்கு சீசன்களைப் போல் இந்த சீசனையும் கமல் தான் தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். 100 நாட்களைக் கொண்ட இந்த நிகழ்ச்சி துவங்கப்பட்டு, திங்கள்கிழமையுடன் 50 நாட்கள் நிறைவடைந்து விட்டது.

18 பாட்டியாளர்களுடன் துவங்கப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் முதல் வார இறுதியில் மருத்துவ காரணங்களால் நமிதா மாரிமுத்து வெளியேறினார். அதற்கு பிறகு நாமினேஷன் மூலம் நாடியா சாங், சின்ன பொண்ணு, சுருதி, மதுமிதா, இசைவாணி ஆகியோர் வெளியேறி உள்ளனர். அபிஷேக் ராஜா எவிக்ஷன் மூலம் வெளியேற்றப்பட்டு, வைல்ட் கார்டு என்ட்ரியாக மீண்டும் உள்ளே வந்துள்ளார்.

முந்தைய சீசன்களை விட இந்த சீசன் சற்று வித்தியாசமானது என உலக நாயகன் கமலே கூறி உள்ளார். அப்படி கடந்த நான்கு சீசன்களுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த சீசனின் என்னவெல்லாம் இருக்கு, என்னவெல்லாம் மிஸ்ஸிங் என்பது பற்றிய தான் இங்கு பார்க்க உள்ளோம்.

