ஆடி கூழ் ஊற்றி.. Cool-ஆய் ஆடி.. ரெடி ஆகிறான் ப்ளடி.. பார்த்திபனின் இந்த ஆட்டம் எதுக்கு தெரியுமா?

சென்னை: இரவின் நிழல் படத்துக்கு கிடைத்த வெற்றியின் காரணமாக நடிகர் பார்த்திபன் படு குஷியாகி ஆட்டம் போடும் வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார்.

பார்த்திபனின் இந்த ஆட்டம் எதுக்கு தெரியுமா?

உலகின் முதல் சிங்கிள் ஷாட் நான் லீனியர் திரைப்படம் என்கிற அறிவிப்புடன் வெளியான இரவின் நிழல் நல்ல வசூலை ஈட்டியுள்ளது.

இந்நிலையில், ஆடி கூழ் ஊற்றி.. அடுத்த படத்திற்கு ரெடி ஆகிறான் ப்ளடி என பார்த்திபன் போட்டுள்ள ட்வீட் டிரெண்டாகி வருகிறது.

“அவரே சொல்லிட்டார்,இப்பவாது விடுங்கப்பா”இரவின் நிழல் சர்ச்சைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த பார்த்திபன்

English summary

Iravin Nizhal actor and director Parthiban done a dance and annouces he his ready for his next movie in a super cool video trending in socail media.