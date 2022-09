ரஜினிக்கு ஐஸ்வர்யா ராய் ஜோடியா?அமிதாப் கேட்க மாட்டாரா? கோபப்பட்ட முதியவர்..ரஜினி சொன்ன சுவாரஸ்ய கதை

2010 ஆம் ஆண்டு வெளியான எந்திரன் படத்தில் ஐஸ்வர்யா ராய் ரஜினிக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார். இந்தியில் ரோபோ என டப் செய்யப்பட்டது.

2010 ஆம் ஆண்டு ரோபோ விழாவில் ரஜினி பேசிய விஷயம் தற்போது வைரல் ஆகி வருகிறது. ஐஸ்வர்யாவுடன் தான் நடித்தது குறித்து சுவாரஸ்யமாக ரஜினிகாந்த் பேசியுள்ளது ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் ஐஸ்வர்யா ராய் தனக்கு ஜோடியாக நடித்தது பற்றி குறிப்பிட்டு தனக்கு நேர்ந்த அனுபவம் குறித்து நகைச்சுவையாக ரஜினி குறிப்பிட்டு பேசியது சமூக வலைதளங்களில் ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

English summary

Aishwarya Rai acted opposite Rajinikanth in the 2010 film Enthiran. Dubbed as Robot in Hindi. Rajini's speech at the Robot Festival in 2010 is now going viral. Rajinikanth's interesting talk about his acting with Aishwarya is trending.