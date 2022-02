பீஸ்ட் போட்டோஸ் லீக் ஆச்சா? இல்லையா?...தீயாய் பரவும் தகவலால் அதிர்ச்சியில் விஜய் ரசிகர்கள்

சென்னை : விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படத்தின் போட்டோக்கள் ரிலீஸ் ஆகி விட்டதாக சோஷியல் மீடியாவில் வேகமாக தகவல் ஒன்று பரவி வருகிறது. ஆனால் இது உண்மையா, வெறும் வதந்தியா என தெரியாமல் விஜய் ரசிகர்கள் குழப்பம் கலந்த அதிர்ச்சியில் உள்ளனர்.

டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள படம் பீஸ்ட். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். பூஜா ஹெக்டே, செல்வராகவன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்த படத்தின் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் மும்முரமாக நடந்து வருகிறது. ரசிகர்களால் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றாக இருக்கும் பீஸ்ட் படத்தை ஏப்ரல் 14 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்ய படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது.

