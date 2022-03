பீஸ்ட் டிரைலர் அந்த படத்தின் காப்பியா... புதிதாக கொளுத்தி போடும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படம் பிரபல ஹாலிவுட் படம் ஒன்றின் காப்பி என புதிய பிரச்சனையை கொளுத்தி போட்டுள்ளனர் நெட்டிசன்கள். இதனால் சோஷியல் மீடியாவே பரபரத்து போய் உள்ளது.

சமீப காலமாக பெரிய நடிகர் மற்றும் பெரிய பட்ஜெட் படங்களின் மீது கதை திருட்டு குற்றச்சாட்டு முன் வைக்கப்படுவதும், அந்த படத்தில் வரும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வைத்து பிரச்சனையை கிளப்புவது லேட்டஸ்ட் டிரெண்ட் ஆகி வருகிறது. சமீபத்தில் தமிழில் ரிலீசான வலிமை, எதற்கும் துணிந்தவன் உள்ளிட்ட பல படங்களும் இதே பிரச்சனையை சந்தித்துள்ளன. இவை அந்த படங்களுக்கு விளம்பரமாகவும் அமைந்து விடுகிறது.

கிருஷ்ணா குரூப் செய்த சாதனை...ஆதியின் வருங்கால மனைவி நிக்கி கல்ராணி பாராட்டு

English summary

Netizens questioned that Vijay's Beast trailer was copy of hollywood movie. Beast trailer glimpse and hollywood movie Top Gun :Maverick still are looking like same. Meanwhile Top Gun :Maverick also not relased yet. This movie will released on May 27th.