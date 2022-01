என்னது...பாரதிராஜா கொரோனாவால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாரா?...அதிர்ச்சியில் கோலிவுட்

சென்னை : பிரபல டைரக்டரும், நடிகருமான பாரதிராஜா தனக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டு, ஒரு வார காலமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்ததாக கூறி உள்ள தகவல் கோலிவுட்டையே அதிர வைத்துள்ளது.

கடந்த சில மாதங்களாகவே திரையுலகை சேர்ந்த பலரும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். கோலிவுட், பாலிவுட், டோலிவுட், மல்லுவுட் என பாரபட்சமின்றி கொரோனா வேகமாக பரவி வருகிறது. இதனால் பல படங்களின் ஷுட்டிங் வேலைகள் பாதியிலேயே நிற்கின்றன. அந்த வரிசையில் தற்போது பாரதிராஜாவுக்கும் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது.

Veteran director bharathiraja shared in twitter that he had affected of covid 19 positive and admitted in hospital. After one week treatment just he came back to home. After this info, kollywood shocked.