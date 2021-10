அண்ணாத்த படத்தில் குஷ்பு, மீனா இந்த கேரக்டரிலா... செம தகவலா இருக்கே

சென்னை : அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றாக இருப்பது ரஜினியின் அண்ணாத்த படம். தீபாவளிக்கு ரிலீசாக நவம்பர் 4 ம் தேதி இந்த படம் ரிலீசாக உள்ளது. இதற்கான ப்ரோமோஷன் வேலைகளை படக்குழு ஏற்கனவே துவங்கி விட்டது.

அண்ணாத்த படத்தில் நயன்தாரா, குஷ்பு, மீனா, கீர்த்தி சுரேஷ் என நான்கு டாப் ஹீரோயின்கள் நடித்துள்ளனர். இவர்களில் யார் ரஜினிக்கு ஜோடியாக இருக்கும் என்ற கேள்வி படத்தின் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது முதலே கேட்கப்பட்டு வருகிறது. படத்தின் கதை என்ன என்பதும் யூகிக்க முடியாததாகவே இருந்தது.

English summary

latest sources said that kushbu and meena played in rajini's sister role along with keerthy suresh. second single of this movie confirmed that nayanthara was pair for rajini.