என்னப்பா சொல்றீங்க...பொன்னியின் செல்வன் செட்டிற்கு ஸ்பைடர் மேன் வந்தாரா ?

ஐதராபாத் : டைரக்டர் மணிரத்னம் இயக்கும் வரலாற்று படம் பொன்னியின் செல்வன். எழுத்தாளர் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் நாவலை அதே பெயரில் படமாக்கி வருகிறார் மணிரத்னம்.

லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் மற்றும் மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் இணைந்து, சுமார் ரூ.500 கோடி பட்ஜெட்டில் பிரம்மாண்ட படமாக தயாராகி வருகிறது பொன்னியின் செல்வன். இரண்டு பாகங்களாக தயாரிக்கப்பட்டு வரும் இந்த படத்தின் முதல் பாகம் 2022 ம் ஆண்டின் துவக்கத்தில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

2021ம் ஆண்டு பாதி கிணத்தை தாண்டிய தமிழ் சினிமா.. ஆனால் இத்தனை ஃபிளாப் படங்கள் கொடுத்தா எப்படி?

விக்ரம், கார்த்தி, ஜெயம் ரவி, ஜெயராம், பிரபு, விக்ரம் பிரபு, ஐஸ்வர்யா ராய், ஐஸ்வர்ய லட்சுமி, நிழல்கள் ரவி, த்ரிஷா, சரத்குமார், பிரகாஷ் ராஜ், லால், பார்த்திபன் உள்ளிட்ட ஏராளமான நடிகர், நடிகைகள் நடிக்கும் இந்த படத்திற்கு மணிரத்னத்தின் ஆஸ்தான இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைக்கிறார்.

English summary

Suhasini maniratnam has shared some funny photos of ponniyin selvan shooting spot. The two men in the set were dressed as if they were covered with a blue cloth all over from head to toe. Suddenly onlookers seemed to wonder if Spider-Man had just come to see Ponnyin Selvan's rich shooting. These photos spread on social media and surprised many.