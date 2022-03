என்னது...லெஜண்ட் அண்ணாச்சி சரவணன் பட ஃபஸ்ட்லுக், மோஷன் போஸ்டர் லீக் ஆக்கிடுச்சா ?

சென்னை : லெஜண்ட் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் அண்ணாச்சி ஹீரோவாக அறிமுகமாகும் படத்தின் ஃபஸ்ட்லுக் மற்றும் மோஷன் போஸ்டர் இணையத்தில் லீக் உள்ளது அனைவரையும் அதிர வைத்துள்ளது. இந்த வீடியோ தற்போது வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

லெஜண்ட் சரவணா ஸ்டோஸ்ட் அண்ணாச்சி அருள், ஆரம்பத்தில் முன்னணி ஹீரோ, ஹீரோயின்களுடன் இணைந்து விளம்பர படங்களை தயாரித்து வந்தார். பிறகு தானே டாப் ஹீரோயின்களுடன் இணைந்து தானே விளம்பர படங்களில் நடித்து வந்தார். இந்த விளம்பர படங்களின் மூலம் மக்களிடம் பிரபலமான இவர், தானே ஹீரோவாக நடிக்க முடிவு செய்து, புதிய படம் ஒன்றை தயாரித்து வருகிறார்.

English summary

Legend Saravana stores owner Arul introduced as hero cum producer in new movie. This movie motion poster and first look poster will planned to release tomorrow. But now this motion poster leaked and circulate in social media. Fans and movie team shocked on this.