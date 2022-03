இவர் தான் தளபதி 66 ல் விஜய்க்கு மகளா...ஆச்சரியத்தில் வாயை பிளக்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : தெலுங்கு சூப்பர் ஸ்டார் மகேஷ்பாபுவின் மகள் சித்தாரா கட்டமனேனி, தனது அப்பா நடிக்கும் மெகா பட்ஜெட் படமான சர்காரு வாரி பாட்ட படத்தின் மூலம் சினிமாவிற்குள் என்ட்ரி கொடுக்க போகிறார். டைரக்டர் பரசுராம் இயக்கும் இந்த படத்தில் வரும் பென்னி என்ற பாட்டில் தான் சித்தாரா நடிக்க உள்ளார்.

இந்த பாடல் வீடியோ சமீபத்தில் இணையத்தில் வெளியிடப்பட்டு, ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. மகேஷ்பாபுவிற்கு இவ்வளவு பெரிய மகளா என்றும், எவ்வளவு க்யூட்டா அழகா இருக்கார் சித்தாரா என்றும் ரசிகர்கள் புகழ்ந்து வருகிறார்கள்.

English summary

Mahesh Babu's daughter Sitara makes her acting debut with her father, Mahesh Babu, in the Sarkaru Vaari Patta movie. In this movie, she danced with her father for Penny's song. This cute girl may be expected to play Vijay's Thalapathy 66 as Vijay's daughter.