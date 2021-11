நீங்க தான் வைல்ட்கார்ட் என்ட்ரியா... நமிதா மாரிமுத்து என்ன சொல்கிறார் ?

சென்னை : பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. அக்டோபர் 3 ம் தேதி துவங்கிய இந்நிகழ்ச்சி தற்போது 37 வது நாளை எட்டி உள்ளது. பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த 18 பேர் போட்டியாளர்களாக பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் சென்றுள்ளனர்.

இவர்களில் இதுவரை 5 பேர் வெளியேறி உள்ளனர். முதல் வார இறுதியிலேயே நமிதா மாரிமுத்து, சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் வெளியேறியதாக பிக்பாஸ் அறிவித்தார். அவர் வெளியேறிய பிறகு முதல் வார இறுதி எபிசோட்டில் வந்த கமல், நமிதாவின் கதை தனது நெஞ்சை தொட்டு விட்டதாக கூறினார்.

English summary

One of the fans, Namitha, who spoke to the fans for the first time through Ask me anything, asked if you would go back to the Big Boss house through the wildcard entry. but she replied, yes,no, may be, let's see. and she said cibi chandra or isaivani will win the title.