பீஸ்ட் பார்ட் 2 க்கு பிளான் பண்ணுறாரா நெல்சன்...விஜய் ஓகே சொல்வாரா?

சென்னை : 2022 ம் ஆண்டில் ரசிகர்களால் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படங்களில் ஒன்று விஜய் நடித்த பீஸ்ட். இந்த படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி ரிலீசானது. விஜய், பூஜா ஹெக்டே, செல்வராகவன், யோகிபாபு உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர்.

ரசிகர்கள் பெரிய அளவில் எதிர்பார்த்த இந்த படம், கடைசியில் ஏமாற்றத்தையே கொடுத்தது. கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது. விஜய் ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி பொதுவான ஆடியன்சும் பீஸ்ட் படத்தை பார்த்து விட்டு அப்செட் ஆகி விட்டனர். பீஸ்ட் டிரைலர் ரிலீசான போதே இது பல படங்களின் காப்பி என்ற விமர்சனம் எழுந்தது.

English summary

In an interview, director Nelson Dilipkumar stated that if the situation and chance arises, Beast will have a second part. He replied that the film will have a part 2, if actor Vijay agrees to play the role of Veeraraghavan.