இந்த தைரியம் நிரூப்புக்கு முன்பே இருந்திருந்தால்.. இந்நேரம் அவர் தான் டைட்டில் வின்னர் போட்டியாளர்!

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு என்றே அளவெடுத்து செய்தவர் நிரூப் என்பது பிரியங்கா உள்பட ஒட்டுமொத்த ஹவுஸ்மேட்களின் கணிப்பாக ஆரம்பத்தில் சொல்லப்பட்டது.

நடந்து முடிந்த டிக்கெட் டு ஃபினாலே டின்னர் டாஸ்க்கின் போதும் நிரூப் ஒரு ஸ்ட்ராங் பிளேயர் என்று சொல்லியே பிரியங்கா நிரூப்புக்கு ஓட்டுப் போட்டார்.

இந்நிலையில், தற்போது தாமரையிடம் நிரூப் பிரியங்காவை எதிர்த்து பேச இங்கே எவனுக்கும் தைரியம் இல்லை என சொல்வதை பார்த்த பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் நிரூப்புக்கும் ஆதரவாகவும் எதிர்ப்பாகவும் கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Priyanka haters celebrates Niroop for his sudden transformation against Priyanka and praise his valid points over Priyanka but fans thinks Niroop was too late for this transformation.