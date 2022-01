யாரும் பணப்பெட்டியை எடுக்க மாட்டாங்க...பளீச்சென சொன்ன அமீர்

சென்னை : பிக்பாஸில் நேற்று சரத்குமார், ரூ.3 லட்சம் பணம் இருக்கும் பெட்டியை கொண்டு வந்து வைத்தார். போட்டியாளர்களிடம் ஜாலியாக பேசிய சரத்குமார், யாராவது ஒருவர் தான் வெற்றி பெற போகிறீர்கள். அதனால் அனைவரும் சிந்தித்து முடிவெடுங்கள் என அட்வைஸ் செய்து விட்டு போனார்.

இதனால் பணப் பெட்டியை எடுத்துக் கொண்டு வெளியேற போவது யார் என்ற கேள்வியும், ஆராய்ச்சியும் அனைவரின் மனதிலும் ஓட துவங்கியது. இவர் தான் போவார், அவர் தான் போவார் என சோஷியல் மீடியாக்களில் பலரின் பெயர்களும் அடிபடுகிறது.

English summary

Niroop said that he may take the money box. Meanwhile Pavani also said to Amir that she has a chance to take money box. Amir said that nobody would take this money box.But Thamarai oppose niroop and amir opposes pavani.