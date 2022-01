என்னாது பிரியங்காவை பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்ப போறாரா ராஜு.. பதற்றத்தில் ரசிகர்கள்!

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் டாப் போட்டியாளரான பிரியங்காவை பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து ராஜு வெளியேற்ற தீர்மானித்து தலையில் தண்ணி ஊற்ற அமர வைக்கும் அதிரடியான 3வது புரமோ வெளியாகி உள்ளது.

ஃபினாலே வாரத்திற்கு ஒருவரை தேர்வு செய்து அனுப்ப சொல்லி ஆப்பு அடிக்கும் டேர் கேள்வியுடன் பிக் பாஸ் சொல்ல, யாரையுமே அப்படி அனுப்ப போட்டியாளர்கள் முன் வரவில்லை.

இந்நிலையில், பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து ஒருவரை வெளியே அனுப்ப சொல்லி உத்தரவிட்டு இருக்கிறார் பிக் பாஸ்.

டாப் 5 போட்டியாளர்கள் ? … இந்த வார டேஞ்சர் ஜோனில் இருப்பது யார்?

English summary

Housemates avoids to send one person to finale in dare game now Bigg Boss ordered to evict one person from the house. Raju tries to out Priyanka from the house shocking scenes shown in Bigg Boss Today promo 3.