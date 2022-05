தளபதி 66 ல் சரத்குமாரின் ரோல் என்ன...ஒரு போட்டாவால் தீயாய் பரவும் தகவல்

சென்னை : விஜய்யின் தளபதி 66 படத்தின் ஷுட்டிங் ஸ்பாட் ஸ்டில் ஒன்று இன்று வெளியாகி, பெரும் புயலையே கிளப்பி உள்ளது. இதனால் சரத்குமார் உண்மையில் இந்த படத்தில் என்ன ரோலில் தான் நடிக்கிறார் என ரசிகர்கள் மண்டையை உடைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் தளபதி 66 படத்தை தில் ராஜு தயாரிக்கிறார். தமன் இசையமைக்கும் இந்த படத்தில் ராஷ்மிகா மந்தனா, சரத்குமார், ஷாம், பிரபு, பிரகாஷ்ராஜ், ஜெயசுதா, யோகிபாபு, தெலுங்கு நடிகர் ஸ்ரீகாந்த், நடிகை சங்கீதா, பிக்பாஸ் சம்யுக்தா ஷாம் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கிறார். படத்தில் அதிகமானவர்கள் நடிப்பதால் விரைவில் படத்தில் நடிப்பவர்கள் பற்றிய லிஸ்ட் விரைவில் வெளியிடப்பட உள்ளதாம்.

Manobala shared a shooting spot photo. It goes viral social media and talks going as this is thalapathy 66 photos.Sarathkumar to play cop role in thalapathy 66. But Manobala clarified that this is not thalapathy 66 set and this is another movie set.