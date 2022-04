தளபதி 67 இவர் நடிக்க வேண்டிய கதையா... லோகேஷை விஜய் ஓகே செய்ய இது தான் காரணமா?

சென்னை : லோகேஷ் கனகராஜ், தளபதி 67 படத்தின் கதையை விஜய்க்காக தயார் செய்யவில்லை. வேறு ஒரு ஹீரோவை மனதில் வைத்து உருவாக்கியது என்ற தகவல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. தளபதி 67 படத்திற்கு லோகேஷை விஜய் ஓகே செய்ததற்கு கூட இது தான் காரணம் என கூறப்படுகிறது.

ஆரம்பத்தில் குறும்படங்களை இயக்கி வந்த டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ், கார்த்திக் சுப்பராஜ் கொடுத்த நம்பிக்கையால் மாநகரம் படத்தை இயக்கினார். முதல் படத்திலேயே தனது வெற்றியை பதிவு செய்து, அனைவரின் கவனத்தையும் ஈரத்து விட்டார்.

English summary

According to latest buzz, Thalapathy 67 story was originally make for Rajinikanth. Now Lokesh Kanagaraj modifying the story for Vijay. Meanwhile, before Beast shooting wrapped Vijay guessed the out put of the film. So he finalized Lokesh Kanagaraj for Thalapathy 67. Because Lokesh already proved his mass hit in Master movie.