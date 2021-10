நமீதா வெளியேறியதற்கு தாமரை தான் காரணமா... புதிதாக கிளம்பிய சர்ச்சை

சென்னை : அக்டோபர் 3 ம் தேதி பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி துவங்கப்பட்டது. இந்த சீசனையும் கமலே தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். இதில் முதல் முறையாக பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த 18 பேர் போட்டியாளர்கள் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

Namitha Marimuthu BIGG BOSS விட்டு வெளியான அதிர்ச்சி காரணம்

பிக்பாஸ் வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக திருநங்கையான நமீதா மாரிமுத்துவும் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டார். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் போட்டியாளர்கள் தங்கள் வாழ்க்கை பற்றி பகிர்ந்து கொண்டனர். அதில் நமீதா மாரிமுத்துவும் தனது வாழ்க்கையில் சந்தித்த கஷ்டங்கள், போராட்டங்கள் குறித்து வெளிப்படையாக பேசினார்.

English summary

A newspaper had published that thamarai selvi was the real reason for namitha marimuthu's walk out from bigg boss season 5. but reliable sources said that this news is a false one. none of the contestant is responsible namitha's walk out.