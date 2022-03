என்ன மகாலி இப்படி பண்ணிட்டீங்களே.. கேமராவை குறுகுறுவென பார்த்த சுனில் ரெட்டி.. பீஸ்ட் பரிதாபங்கள்!

சென்னை: இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கத்தில் விஜய், பூஜா ஹெக்டே நடிப்பில் உருவாகி உள்ள பீஸ்ட் படத்தின் புதிய ஸ்டில் ஒன்றை சன் பிக்சர்ஸ் தற்போது வெளியிட்டுள்ளது.

அந்த பிரத்யேக ஸ்டில்லில் மற்ற நடிகர்கள் அனைவரும் கேஷுவலாக எதையோ பார்த்து பயப்பட, நம்ம டாக்டர் மகாலி நடிகர் சுனில் ரெட்டி ஸ்ட்ரெயிட்டா கேமராவை பார்த்து லுக் விடுவது ஜூம் போட்டு நெட்டிசன்கள் ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

டாக்டர் படத்தை போல பீஸ்ட் படத்திலும் சுனில் ரெட்டி மற்றும் அவரது கூட்டாளி இணைந்து செம காமெடி செய்யப் போகிறார்கள் என்பது இப்பவே கன்ஃபார்ம் ஆகிவிட்டது.

பீஸ்ட் டிரைலர் அந்த படத்தின் காப்பியா... புதிதாக கொளுத்தி போடும் நெட்டிசன்கள்

English summary

Sun Pictures releases a brand new Beast movie still and fans found a mistake while everyone focus on somewhere but Sunil Reddy saw the camera on straight turns into a meme material.