Thalapathy Vijay, Thalapathy 66...டிரெண்டிங்கில் தெறிக்கவிடும் ரசிகர்கள்...காரணம் யாருன்னு தெரியுமா?

சென்னை : #ThalapathyVijay, #Thalapathy66 ஆகிய ஹாஷ்டேக்குகள் ட்விட்டரில் டிரெண்டிங்கில் டாப்பில் இருந்து வருகின்றன. இதற்கான காரணம் யார், என்ன என்று தெரிந்ததும், இதற்கே இப்படியா என அனைவரும் அசந்து போய் ஆச்சரியமாக பார்த்து வருகின்றனர்.

ஒரு சின்ன தகவல் தங்களின் ஃபேவரைட் நடிகர் பற்றி வந்து விட்டாலே ரசிகர்கள் அதை டிரெண்டிங் ஆக்கி விடுகிறார்கள். அதிலும் ரஜினி, விஜய், அஜித் என்றால் கேட்கவா வேண்டும். அஜித்தின் வலிமை, ஏகே 61 என பல அப்டேட்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் விஜய் நடிக்கும் பீஸ்ட் பற்றி எப்போதாவது ஒரு தகவல் தான் வருகிறது. அப்படியானால் ரசிகர்களின் கொண்டாட்டத்தை கேட்கவா வேண்டும்.

English summary

Today #ThalapathyVijay, #Thalapathy66 hastags trending in twitter. After searching for this reason, master mahendran shares his birthday celebration photos in master shooting spot with vijay. At the same time producer dil raju revealed thalapathy 66 movie plan in his recent interview.