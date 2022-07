அதர பழசான கதையிலா விஜய் நடிக்கிறார்...வாரிசு படத்தின் கதை இது தானா?

சென்னை : விஜய் தற்போது வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் வாரிசு படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் நான்காம் கட்ட ஷுட்டிங் ஐதராபாத்தில் துவங்கி நடந்து வருகிறது.

இந்த ஷுட்டிங் ஒரு வாரம் வரை நடைபெற உள்ளதாம். இதற்காக தான் விஜய் தற்போது ஐதராபாத் சென்றுள்ளார். நான்காம் கட்ட ஷுட்டிங்கில் குடும்பசென்டிமென்ட் சீன்கள் படமாக்கப்பட உள்ளதாம்.

வாரிசு படம் 2023 ம் ஆண்டு பொங்கல் ரிலீஸ் என ஏற்கனவே சொல்லி விட்டார்கள். வாரிசு படத்துடன் 3 பெரிய படங்கள் பொங்கல் ரேசில் பங்கேற்க உள்ளதாக லேட்டஸ்ட் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

Reliable sources that 'Varisu' is officially based on the character 'Largo Winch' created more than forty years back. The story is about a dead business magnate's secretly adopted son coming from abroad to save the business empire from going to the wrong hands.