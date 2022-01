பிக்பாஸ் அல்டிமேட்...ஓவியா கலந்து கொள்ளாததற்கு இது தான் காரணமா ?

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட்டில் நடிகை ஓவியா கலந்து கொள்ளாமல் போனதால் அவரது ரசிகர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். தற்போது ஓவியா ஏன் கலந்து கொள்ளவில்லை என்பதற்கான காரணம் வெளியாகி உள்ளது.

பிரபலமான மாடலும், நடிகையுமான ஓவியா தமிழ், மலையாள படங்கள் பலவற்றிலும், சில கன்னட மற்றும் தெலுங்கு படங்களிலும் நடித்துள்ளார். தமிழில் களவாணி படத்தின் மூலம் ஹீரோயினாக அறிமுகமானார். மதயானை கூட்டம், கலகலப்பு போன்ற படங்கள் ஓவியாவிற்கு பெரிய அளவில் பெரிய வாங்கிக் கொடுத்தன. பிறகு பல படங்களில் கிராமர் ரோல்களிலும் நடித்தார்.

டாட்டூ தெரிய.. ஹாயா கடற்கரையில் போஸ் கொடுத்த பூஜா ராமச்சந்திரன்.. ஜூம் போட்டு ரசிக்கும் ரசிகர்கள்!

English summary

According to reports, some health issues are the real reason for Oviya not part of the bigg boss ultimate show. Instead of Oviya, bigg boss ultimate team planned to select another contestant to replace her.