ஏகே 62 ஹீரோயின் நயன்தாரா இல்லையா?...இவர் தானாமே...இது செம மேட்டரா இருக்கே

சென்னை : சினிமா, பைக் ரைட், துப்பாக்கிச் சுடுதல் என அனைத்தையும் ஒன்றாக பேலன்ஸ் செய்து, அனைத்திலும் டாப்பாக இருந்து வருபவர் அஜித். தற்போது ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில், போனி கபூர் தயாரிக்கும் ஏகே 61 படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

ஏகே 61 படத்தின் இறுதிக்கட்ட ஷுட்டிங்கிற்காக அஜித் தயாராகி வருகிறார். சஞ்சய் தத், மஞ்சுவாரியர் உள்ளிட்டோர் நடிக்கும் இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் செப்டம்பர் மாத இறுதியில் முடிவடைய உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

அதே சமயம் அஜித் அடுத்ததாக நடிக்க உள்ள ஏகே 62 படத்திற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு, அதற்கான ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் வேலைகளை டைரக்டர் விக்னேஷ் சிவன் ஏற்கனவே துவங்கி செய்து வருகிறார். இந்நிலையில் ஏகே 62 படம் பற்றி பல சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது.

English summary

The latest buzz about 'AK 62' is that Aishwarya Rai Bachchan is the first choice to play the female lead and that Vignesh Shivan held initial round of the talks with her last week. If she comes on board then she will be reuniting with Ajith after 23 years.