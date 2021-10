தளபதி 66... விஜய்யுடன் ஜோடி சேர போவது இவர் தானா ?

சென்னை : விஜய் தற்போது டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கும் பீஸ்ட் படத்தின் ஷுட்டிங்கில் பிஸியாக இருந்து வருகிறார். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். பூஜா ஹெக்டே லீட் ரோலில் நடித்து வருகிறார்.

பீஸ்ட் படம் பற்றிய தகவல்களை படக்குழு ரகசியமாக வைத்து வருகிறது. இருந்தாலும் சமீபத்தில் பீஸ்ட் படத்தின் முக்கிய சண்டைக் காட்சிகளின் வீடியோ வெளியாகி வைரலானது. இதனால் படக்குழு மீது விஜய்யின் தீவிர ரசிகர்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.

தளபதி 66 படத்தின் ஹீரோயின் யார்? இன்றைய டாப் 5 பீட்டிஸில்!

English summary

Recently thalapathy 66 movie has been announced officially. It is almost certain that Kiara Advani will be paired with Vijay in Thalapathy 66. offical announcement will come soon.