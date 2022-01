இருவரில் ஒருவர்...இந்த வாரம் வெளியேற போகிறவர் தாமரையா? பாவனியா?

சென்னை : பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி கடைசி வாரத்தை எட்ட உள்ளது. 106 நாட்களை கொண்ட இந்த நிகழ்ச்சி 100 நாட்களை நெருங்கி வருகிறது. இதனால் ஃபைனலுக்கு யாரெல்லாம் போக போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வருகிறது.

ஒவ்வொரு வாரமும் குறைந்த ஓட்டுக்களை பெற்றவர்கள் என்ற அடிப்படையில் போட்டியாளர்கள் வெளியேற்றப்பட்டு வந்தனர். ஆனால் தற்போது எதிர்பாராத விதமாக அதிக ஓட்டு பெற்றவர்களும் கூட வெளியேறி வருவது அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியையும், குழப்பத்தையும் தந்து வருகிறது.

சுசி கணேசனின் நீண்ட கால கனவை நிறைவேற்றிய இளையராஜா...அப்படி என்ன கனவு ?

English summary

According to latest sources, Pavani has least number of votes when compaired to thamarai. After Amir, now Niroop goes to finalae. Raju and Priyanka are already in top position. So Thamarai or Pavani will get eliminated this week from bigg boss house.