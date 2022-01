என்னது...ஜென்டில்மேன் 2 இசையமைப்பாளர் இவரா...அப்போ அந்த தங்ககாசு யாருக்கு?

சென்னை : தயாரிப்பாளர் கே.டி.குஞ்சுமோன் தயாரிக்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ள ஜென்டில்மேன் 2 படத்திற்கு யார் இசையமைக்க போகிறார் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால் நேற்று அறிவித்த தங்க காசை யாருக்கு கொடுப்பார்கள் அல்லது கொடுத்தார்கள் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

1993 ம் ஆண்டு டைரக்டர் ஷங்கர் இயக்கிய படம் ஜென்டில்மேன். ஷங்கர், டைரக்டராக அறிமுகமான படமும் இது தான். அர்ஜுன், மதுபாலா, கவுண்டமணி, செந்தில், மனோரமா, சரண்ராஜ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்த இந்த படத்தை குஞ்சுமோன் தயாரித்திருந்தார். மிக பிரம்மாண்டமாக இந்த படம் எடுக்கப்பட்டிருந்தது.

ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் இசை, அதிரடி ட்விஸ்ட், அதிரடி ஆக்ஷன் காட்சிகள் ஆகியன இந்த படத்திற்கு மிகப் பெரிய பிளசாக அமைந்தன. முதல் படமே பிளாக் பஸ்டர் படமாக அமைந்ததால், டைரக்டர் ஷங்கரும் பிரம்மாண்ட இயக்குனராக அடையாளம் காணப்பட்டார். இதைத் தொடர்ந்து சில படங்களை தயாரித்த குஞ்சுமோன், பல ஆண்டுகளாக படம் ஏதும் தயாரிக்காமல் இருந்தார்.

English summary

Latest sources said that m.mkeeravani to compose music for Gentlemen 2. Recently k.t.kunjumon and keeravani meet and signed the deal. Now Kunjumon to concentrate for selection director who handle his mega budget project.