இதனால்தான் கமல் வெளியேறினாரா? பிக்பாஸ் அல்டிமேட் வெளியான புது தகவல்

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் இருந்து விலகுவதாக கமல் அறிவித்து விட்டார். இதற்கு அவர் சினிமா, அரசியல் இரண்டிலும் பிஸியாக இருப்பது தான் காரணம் என கூறப்பட்டது. ஆனால் உண்மையான காரணம் என்ன என்பது பற்றிய புது தகவல் ஒன்று தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் ஐந்து சீசன்கள் மற்றும் தற்போது ஓடிடி வெர்சனாக டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக்பாஸ் அல்டிமேட் ஆகிய நிகழ்ச்சிகளை கமல் தான் தொகுத்து வழங்கி வந்தார். அரசியல், சினிமா என பிஸியாக இருந்த போதிலும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை கமல் தான் தொகுத்து வழங்கி வந்தார்.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட்...கமலுக்கு பதில் இந்த பிரபலமா? ...வச்சி செய்வாரே...கொண்டாடும் நெட்டிசன்கள்

