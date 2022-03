தளபதி 66 லிருந்து ராஷ்மிகா வெளியேறினாரா? வெளியேற்றப்பட்டாரா?...என்ன காரணம்?

சென்னை : தளபதி 66 படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக ராஷ்மிகா மந்தனா நடிக்க உள்ளதாக பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வந்த நிலையில், திடீரென தளபதி 66 ல் இருந்து அவர் எதற்காக மாற்றப்பட்டார் என்ற காரணம் வெளியாகி உள்ளது.

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்த பீஸ்ட் படம் ஏப்ரல் 13ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து விஜய்யின் அடுத்த படமான தளபதி 66 படத்தை தெலுங்கு டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி, தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் இயக்க போவதாக பல மாதங்களுக்கு முன்பே அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்து விட்டார்கள்.

English summary

Latest reports confirmed that Rashmika get so many bollywood chances. So she decided to opted out from Vijay's Thalapathy 66. Now movie makers decided to bollywood top actress Kriti sanon as thalapathy 66 heroine.