ஜெயம் ரவியுடன் நடிக்க மறுத்த டாப் நடிகை...இன்று ஓகே சொல்ல இதுதான் காரணமா ?

சென்னை : நடிகர் ஜெயம் ரவிக்கு ஜோடியாக முக்கியமான படம் ஒன்று நடிக்க மறுத்த டாப் நடிகை ஒருவர், தற்போது மற்றொரு படத்தில் நடிக்க ஓகே சொல்லி உள்ளார். இதற்கு என்ன காரணம் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளதால், அந்த நடிகைக்கு பலரும் தற்போது அட்வைஸ் செய்து வருகிறார்களாம்.

நடிகர் ஜெயம் ரவி அடுத்தடுத்து பல படங்களில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார். மணிரத்னம் இயக்கிய பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் நடித்துள்ள ஜெயம் ரவி, அதைத் தொடர்ந்து அகிலன் உள்ளிட்ட சில படங்களில் நடிக்க வரிசையாக கமிட் ஆகி வருகிறார். அகிலன் படத்தில் ஜெயம் ரவிக்கு ஜோடியாக பிரியா பவானிசங்கர் நடித்து வருகிறார்.

Keerthy Suresh says no to pair with Jayam ravi in Ponniyin Selvan. Now she said ok for Jayam Ravi in director M.Rajesh's movie. This movie was planned to make a mega comedy movie. For this movie, initial talks are begin with top comedians from tamil cinema.