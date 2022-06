ரஜினி எதிர்பார்ப்பது வேற...தலைவர் 169 ஷுட்டிங் தாமதத்திற்கு இது தான் காரணமா?

சென்னை : பீஸ்ட் படத்திற்கு கிடைத்த விமர்சனங்களையும் தாண்டி தலைவர் 169 படத்தை எப்படியாவது மெகா ஹிட்டாக்கி தன்னை யாரென்றே நிரூபித்து ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறார் நெல்சன் திலீப்குமார். இதற்காக அவர் தீவிரமாக வேலை செய்வதாக சொல்லப்படுகிறது.

தலைவர் 169 படத்திற்கான வேலைகள் சீரியசாக நடந்து வருவதாக கூறப்பட்டாலும் படத்தின் ஷுட்டிங் துவங்கப்படுவது தொடர்ந்து தாமதமாகி வருகிறது. தமிழ் புத்தாண்டிற்கா தலைவர் 169 படத்திற்கான பூஜை நடத்தப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியானது. ஆனால் தற்போது வரை அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லை.

ரஜினி அமெரிக்கா சென்று திரும்பியதும் துவங்கப்படும், ஜுன் மாதம் துவங்கப்படும், ஜுலை மாதம் துவங்கப்படும் என அடுத்தடுத்து பல தகவல்கள் வெளியாகின. கடைசியாக இப்போது ஆகஸ்ட்டில் தலைவர் 169 ஷுட்டிங் துவங்கப்படும் என கூறி இருக்கிறார்கள்.

English summary

According to latest sources, after watching Kamal's Vikram movie, Rajini want to some one special like Vikram for Thalaivar 169. So he want to some changes in story and title. Due to this reason, Thalaivar 169 shooting get delayed.