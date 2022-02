கண்ணீருடன் பிக்பாஸ் வீட்டிலிருந்து வெளியேறிய வனிதா...இது தான் காரணமா ?

சென்னை : கண்ணீர் விட்டு அழுதபடி பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வனிதா விஜயக்குமார் வெளியேறி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. வனிதா வெளியேறிய எபிசோட் இன்று ஒளிபரப்பு செய்யப்பட உள்ளதாம். இதற்கு என்ன காரணம் என தெரியாமல் ரசிகர்கள் குழம்பி உள்ள நிலையில், வனிதா வெளியேறியதற்கு என்ன காரணம் என்பது பற்றி புதிய தகவல் ஒன்று வெளியாகி உள்ளது.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட் துவங்கி மூன்று வாரங்கள் ஆகிய உள்ள நிலையில் முதல் இரண்டு வாரங்களில் கெத்த காட்டி வந்த வனிதா, மூன்றாவது வாரத்தில் கண்ணீர் விட்டு அழுது வருகிறார். என்னை வீட்டிற்கு அனுப்பி விடுங்கள் என பிக்பாசிடமே கன்ஃபஷன் ரூமிற்குள் கதறி அழுதார். அவரை சமாதானப்படுத்த பிக்பாஸ் முயற்சித்தும் வனிதா பிடிவாதமாக இருந்து விட்டார்.

English summary

Vanitha Vijayakumar walked out from bigg boss ultimate with tears. Bigg boss tried to convince vanitha. but she strong in her decision. Some sources said that she was hesitate to facing ramya krishnan as new host. This was the only reason vanitha to decide walked out from the show.