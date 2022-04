ரஜினி, விஜய்யை விட்டால் ஆளே இல்லையா... தமிழ் படங்கள் திணறுவதற்கு இது தான் காரணமா?

சென்னை : டப்பிங் செய்யப்பட்டு, தமிழில் ரிலீஸ் செய்யப்படும் படங்கள் பல நூறு கோடிகளில் வசூலை குவித்து வருகின்றன. அசால்டாக பல சாதனைகளை தூக்கி சாப்பிட்டு வருகின்றன. ஆனால் நேரடியாக தமிழில் எடுக்கப்படும் படங்கள் தியேட்டர்களில் சில வாரங்களை தாக்கு பிடிப்பதே பெரும்பாடாகி வருகிறது.

பெரிய நடிகர்களின் படங்களை தவிர மற்ற படங்களின் வசூல் சராசரி என்ற அளவிலேயே இருந்து வருகின்றன. இதற்கு என்ன காரணம் என்பது பற்றி நெட்டிசன்கள் பல கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். தமிழ் சினிமாவில் வசூல் சாதனை, கோடிகளில் வசூல் என்றாலே ரஜினி, விஜய்யை விட்டால் வேறு ஆளே இல்லையா என கேட்டு வருகிறார்கள்.

English summary

Netizens compared pan-Indian movie collection records with Tamil cinema collections. On seeing the recent massive numbers of Baahubali, RRR, KGF Chapter 2 and Pushpa, Tamil cinema's records look very average. Only Rajinikanth and Vijay have had films grossing more than 200 crores.