தளபதி 66 ல் விஜய்க்கு அண்ணன் இந்த ஸ்மார்ட் ஹீரோவா... செம அப்டேட்டா இருக்கே ?

சென்னை : தளபதி 66 படத்தில் விஜயக்கு அண்ணனாக 80 களின் டாப் ஹீரோ மோகன் நடிப்பதாக கூறப்பட்ட நிலையில், லேட்டஸ்ட் தகவலாக பிரபலமான 2000 ஆண்டுகளின் ஸ்மார்ட் ஹீரோ ஒருவர் நடிப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கிய பீஸ்ட் படத்திற்கு பிறகு வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் தளபதி 66 படத்தில் நடித்து வருகிறார் விஜய். ஏப்ரல் 6 ம் தேதி இந்த படத்தின் பூஜை சென்னையில் நடைபெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து ஷுட்டிங்கும் துவங்கப்பட்டது. சென்னையில் மிக சில நாட்கள் மட்டுமே முதல் கட்ட ஷுட்டிங் நடத்தப்பட்டது.

English summary

According to sources, Actor Shaam would play Vijay's one of the two brothers in Thalapathy 66. Shaam already acted in Vijay's blcok buster movie Kushi as one of his friends. Shaam also worked in telugu, kannada, malayalam movies.