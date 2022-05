என்னப்பா ஏகே 62 படத்தின் மொத்த கதையையும் சொல்லிட்டிங்க...அஜித்தின் ரோல் இதுதானா?

சென்னை : ஏகே 62 படத்தின் கதை மற்றும் படத்தில் அஜித்தின் ரோல் பற்றிய அசத்தல் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால் அஜித் ரசிகர்கள் செம கொண்டாட்டத்தில் இருக்கின்றனர். படத்தை எப்போது ஆரம்பிக்க போகிறார்கள் என காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

அஜித் தற்போது ஹெச்.வினோத் இயக்கும் ஏகே 61 படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் ஒரு மாதமாக ஐதராபாத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. அஜித் வழக்கமாக ஒரு படத்தை முடித்த பிறகு தான் அடுத்த படத்தில் கமிட் ஆவார். சினிமாவிற்கு வந்தது முதல் கைபிடித்து வரும் இந்த பழக்கத்தை அஜித் சமீபத்தில் மாற்றிக் கொண்டுள்ளார்.

ஏகே 61 படத்தின் ஷுட்டிங் முடிவடைவதற்கு முன்பாகவே அஜித்தின் அடுத்த படமான ஏகே 62 படம் பற்றிய அறிவிப்பு வெளியாகி விட்டது. ஏகே 62 படத்தை லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிக்க உள்ளதாகவும், விக்னேஷ் சிவன் இந்த படத்தை இயக்க உள்ளதாகவும் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது.

English summary

According to sources, In AK 62 Ajith to play farmer role who was the son of rich landlord. Ajith try to feed quality food for entire village and starts a food business. It becomes grand success and expand the business all over Tamilnadu. But top Tycoons evil plans and shut down. How Ajith will over come from this situation was the story of AK 62.