விக்ரமில் சூர்யா இந்த ரோலில் தான் நடித்திருக்கிறாரா ?...லோகேஷ் கொடுக்க போகும் சஸ்பென்ஸ்

சென்னை : கமலின் விக்ரம் படத்தில் சூர்யா நடித்துள்ளார் என்பது கன்ஃபார்ம் ஆகி உள்ளது. இதனால் சூர்யா என்ன ரோலில் நடித்திருக்கிறார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் அதிக ஆர்வம் காட்சி வருகின்றனர்.

சூர்யா நடித்திருக்கும் ரோல் மட்டுமல்ல, விக்ரம் படத்தில் டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் வைத்துள்ள சஸ்பென்ஸ் பற்றிய தகவலும் வெளியாகி உள்ளது. இந்த தகவலால் ரசிகர்கள் மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த திரையுலகமே அசந்து போய் உள்ளது.

கமல்ஹாசனின் விக்ரம் படத்தில் சூர்யா இணைய இதுதான் காரணமா? லீக்கான வீடியோவால் வெளியான ரகசியம்?

English summary

According to sources, Suriya to play gangster role in Vikram movie. His scenes are in climax. Suriya's scenes were shoot in the last two days before wrap the Vikram shooting. It may a beginning of Kaithi 2 storyline. Suriya might chance to play villain role in Kaithi 2.