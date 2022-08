கமல் - உதயநிதி இணையும் படத்தின் டைரக்டர் இவர் தானா?...வெளியான செம தகவல்

சென்னை : விக்ரம் படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்கு பிறகு கமலில் அடுத்தடுத்த படங்கள் மட்டுமல்ல, ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் தயாரிக்கும் படங்களும் ரசிகர்களின் ஆர்வத்தை தூண்டி வருகின்றன.

கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் இண்டர்நேஷனல் நிறுவனம் இதுவரை 50க்கும் மேற்பட்ட படங்களை தயாரித்துள்ளது. கமல் நடித்த ராஜபார்வை படத்தை முதன் முதலில் தயாரித்த இந்த நிறுவனம், தொடர்ந்து கமல் நடிக்கும் படங்களை மட்டுமே தயாரித்து வந்தது.

குருதிப்புனல், விஸ்வரூபம், தேவர்மகன் உள்ளிட்ட பல சூப்பர்ஹிட் படங்களை தயாரித்த இந்த நிறுவனம் கடைசியாக கமல் நடித்த விக்ரம் படத்தையும் தயாரித்தது. இந்த படம் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் மட்டுமல்ல, கமலில் 60 வருட சினிமா வாழ்க்கையில் பார்க்காத பெரிய வெற்றியையும், லாபத்தையும் தந்துள்ளது.

பொன்னியின் செல்வன் செகண்ட் சிங்கிள் ரெடி..தடபுடலாக நடக்கப்போகும் விழா..இதற்காவது விக்ரம் வருவாரா?

English summary

News is breaking out that the director of the Kamal-Udhayanidhi project is going to be Prashanth Murugesan. The filmmaker achieved critical acclaim with his very first film 'Kidaari' starring Sasikumar and he also directed the successful web series 'Queen'.