பிக்பாஸ் சீசன் 6 புது மாதிரியா இருக்க போகுதாம்...எப்போ ஆரம்பம் தெரியுமா?

சென்னை : விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் மிக பிரபலமான ரியாலிட்டி ஷோக்களில் ஒன்றான பிக்பாஸ், வெற்றிகரமாக 5 சீன்களை நிறைவு செய்துள்ளது. இதன் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணம் நடிகர் கமல்ஹாசனே இந்த 5 சீன்களையும் தொகுத்து வழங்கியது தான்.

பிக்பாஸ் சீசன் 5 இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் நிறைவடைந்த நிலையில், அடுத்த சில நாட்களிலேயே ஓடிடி வெர்சனாக பிக்பாஸ் அல்டிமேட் என்ற பெயரில் துவங்கப்பட்டது. ஆனால் இது 24 மணி நேர நிகழ்ச்சியாக ஒளிபரப்பானது.

முந்தைய 5 சீசன்களை சேர்ந்த போட்டியாளர்கள் பங்கேற்ற பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியையும் ஆரம்பத்தில் கமலே தொகுத்து வழங்கினார். பிறகு விக்ரம் பட வேலைகள் காரணமாக பாதியிலேயே அதிலிருந்து விலகினார் கமல். அவருக்கு பதில் சிம்பு அந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்தார். அவர் வந்த பிறகு நிகழ்ச்சி விறுவிறுப்பானது.

According to latest reports 'Bigg Boss Tamil 6' will go on air from October 2nd Gandhi Jayanthi day. He will then apparently continue his hosting duties for 'Bigg Boss 6' and simultaneously complete 'Indian 2' before February when the grand finale also will happen.