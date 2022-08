விஜய் - அட்லீ இணையும் அடுத்த படத்தின் டைட்டில் இதுதானா?...தளபதி 68 லோடிங்கா ?

சென்னை : டைரக்டர் ஷங்கரிடம் அசிஸ்டென்டாக இருந்து, பிறகு நயன்தாரா, சத்யராஜ், ஆர்யா, ஜெய் நடித்த ராஜா ராணி படத்தை இயக்கி டைரக்டராக அறிமுகமானவர் டைரக்டர் அட்லீ. முதல் படமே ஹிட் படமாக அமைந்ததால் கோலிவுட்டில் பிரபலமான டைரக்டரானார்.

விஜய்யை வைத்து தெறி, மெர்சல், பிகில் ஆகிய 3 ஹிட் படங்களை கொடுத்தார். விஜய் - அட்லீ காம்போ என்றாலே பிளாக்பஸ்டர் வெற்றி எனும் அளவிற்கு பிராண்ட் ஆகி விட்டனர். அடுத்து இந்த காம்போ எப்போது இணையும் என ரசிகர்கள் ஆர்வமாக எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

கோலிவுட்டில் விஜய்யை இயக்கி 3 ஹிட் கொடுத்த அட்லீ, தற்போது பாலிவுட்டில் என்ட்ரி கொடுத்துள்ளார். பாலிவுட்டில் தடம் பதிக்கும் முதல் படமே ஷாருக்கானை வைத்து ஜவான் என்ற படத்தை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறார். ஷாருக்கான், நயன்தாரா, யோகிபாபு, பிரியாமணி உள்ளிட்ட பலர் இந்த படத்தில் நடிக்கின்றனர்.

ஷாருக்கான், அட்லீ பட தலைப்பு இதுதான்.. டபுள் ரோலில் டபுள் ட்ரீட்!

English summary

In recently, anchor asked to Atlee that if Vijay played as CM role in your movie, what will be the movie title?.Atlee replied that Aalaporan tamilan. He said that he had already register this title and story like this.Fans said it may be Thalapathy 68.