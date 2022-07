விஜய்யின் தளபதி 67 டைட்டில் இதுவா...லோகேஷ் இப்படி வைக்க மாட்டாரே

சென்னை : டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கிய விக்ரம் படம் இந்திய அளவில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. உலக அளவில் 420 கோடிக்கும் அதிகமான வசுலை பெற்று அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது.

இதனால் லோகேஷ் கனகராஜின் அடுத்த படம் என்பது பற்றி தெரிந்து கொள்ள அனைவரும் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். லோகேஷ் கனகராஜ் அடுத்து யாரை இயக்க போகிறார், அது எப்படி பட்ட கதையாக இருக்கும், இது பற்றிய அறிவிப்பு எப்போ வரும் என தெரிந்து கொள்ள ஆர்வமாக உள்ளனர்.

அடுத்ததாக விஜய்யின் தளபதி 67 படத்தை தான் இயக்க போவதாக லோகேஷ் அறிவித்து விட்டதால், அந்த படம் பற்றிய அறிவிப்பு, அப்டேட்டிற்காக ரசிகர்கள் காத்திருக்கிறார்கள். வாரிசு படத்தை விட தளபதி 67 படம் தான் அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Fans noted the detail in no time and it has stirred up discussions on whether 'Thalapathy 67' is been titled 'Naan Vazhum Ulagam' or not. However, since the particular online encyclopedia can be edited, the information cannot be taken into account at this point.