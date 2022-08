இவர் தான் ஏகே 63 டைரக்டரா?...இந்த ட்விஸ்டை எதிர்பார்க்கவே இல்லையே

சென்னை : அஜித் தற்போது ஹெச்.வினோத் இயக்கும் ஏகே 61 படத்தில் நடித்து வருகிறார். ஜுன் மாதத்தில் நிறுத்தப்பட்ட இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு அடுத்த மாதம் துவங்கப்பட உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

ஏகே 61 படத்தின் அடுத்த கட்ட ஷுட்டிங் சென்னையில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதில் படத்தில் லீட் ரோலில் நடிக்கும் அஜித், மஞ்சு வாரியர் ஆகியோர் கலந்து கொள்ள உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

ஏகே 61 படத்தின் பெரும்பாலான ஷுட்டிங் வேலைகள் முடிக்கப்பட்டு விட்டதாகவும், இன்னும் 30 சதவீதம் ஷுட்டிங் மட்டுமே மீதம் உள்ளதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. படத்தின் டைட்டில் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர் இந்த மாதத்தில் வெளியிடப்படலாம் என்றும், டிசம்பர் அல்லது ஜனவரி மாதத்தில் ஏகே 61 படத்தை ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.

