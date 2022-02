என்னது...வலிமை பார்ட் 2 எடுக்க போறாங்களா...அப்போ ஏகே 61 ?

சென்னை : அஜித் நடித்துள்ள வலிமை படம் ரிலீசாக இன்னும் நான்கு நாட்கள் மட்டுமே மீதமுள்ளது. இதை ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருக்கையில் வலிமை பார்ட் 2 எடுக்க போனி கபூர் தயாராகி வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

அஜித் நடித்த வலிமை படம் பல தடைகள், தாமதங்களை தாண்டி பிப்ரவரி 24 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. ஹுமா குரேஷி, கார்த்திகேயா, கும்மகொண்டா, புகழ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கு யுவன்சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார். கொரோனா கட்டுப்பாடுகளில் பல முறை தள்ளிப்போன வலிமை படம் உலகம் முழுவதும் மிக பிரம்மாண்டமாக ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

ப்ரொமோஷனே இல்லாமல் இந்த படத்தை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகிறார்கள். இதற்கிடையில் ரசிகர்களை மேலும் உற்சாகப்படுத்துவதற்காக ப்ரோமோ வீடியோக்களை வெளியிட்டு அசத்தி வருகிறார் தயாரிப்பாளர் போனி கபூர். வலிமை படத்தின் ப்ரீ ரிலீஸ் வியாபாரமும் கோடிகளை குவித்து வருகிறது. பலரிடமும் இந்த படம் பாராட்டையும் பெற்றுள்ளது.

In his recent interview, Boney Kapoor said that if the audience or Ajith fans want a sequel to Valimai, then it will be on the way. After reading fans demand on social media the thought has reached my mind.